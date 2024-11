Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Ein 28-jähriger Elzer hatte seinen Pkw Toyota im Zeitraum vom 19.11.2024, 19.00 Uhr bis 20.11.2024, 10.30 Uhr, in Elze in der Schillerstraße am Fahrbahnrand gegenüber der Einmündung des Gebrüder-Grimm-Steigs abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren linken Tür seines Pkw Beschädigungen fest, die zum Zeitpunkt des Abstellens noch nicht vorhanden waren. Es ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher im o.a. Zeitraum beim Vorbeifahren gegen des Pkw Toyota geprallt war und sich anschließend unerlaubt entfernt hat, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe am Pkw des Geschädigten wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

