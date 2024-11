POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots) - BAB 7 - (jpm) Nach einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Drispenstedt am heutigen Dienstag (19.11.2024), gegen 12:30 Uhr, musste die A7 in Richtung Kassel gesperrt werden. Aufgrund einer verschobenen Mittelschutzplanke wurde zudem eine Sperrung des linken Fahrstreifens in nördlicher Richtung erforderlich. Der gesamte Verkehr läuft dort derzeit ...

mehr