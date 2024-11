Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf der A7 bei Drispenstedt führt zu Sperrung und Staus

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Nach einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Drispenstedt am heutigen Dienstag (19.11.2024), gegen 12:30 Uhr, musste die A7 in Richtung Kassel gesperrt werden. Aufgrund einer verschobenen Mittelschutzplanke wurde zudem eine Sperrung des linken Fahrstreifens in nördlicher Richtung erforderlich. Der gesamte Verkehr läuft dort derzeit aufgrund eine Baustelle über die eigentliche Südfahrbahn, mit jeweils zwei Fahrstreifen in jede Richtung, die von einer mobilen Mittelleitplanke voneinander getrennt sind.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 83-jähriger Fahrer eines Mazda vom Parkplatz "An der Alpe" auf die A7 in Richtung Kassel aufgefahren sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Im weiteren Verlauf soll er durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein, ehe er in Höhe Drispenstedt derart mit der Mittelschutzplanke kollidierte, dass diese auf die Nordfahrbahn geschoben wurde. Kurz danach kam das Fahrzeug beschädigt zum Stehen und musste später von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden.

Ein 44-jähriger Fahrer eines Ford, der in Richtung Hannover unterwegs war, stieß mit der verschobenen Mittelleitplanke zusammen. Er blieb unverletzt und konnte seine Fahrt noch bis zum Parkplatz An der Alpe fortsetzen, wo er auf die Polizei wartete. Auch dieses Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

Der 83-jährige Unfallverursacher kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ob und wie schwer der Mann verletzt wurde, ist momentan nicht bekannt.

Ferner ist die Ursache des Unfallgeschehens gegenwärtig unklar und Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen.

Eine Gesamtschadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Infolge der Sperrung, die gegen 14:30 Uhr aufgehoben wurde, staute sich der Verkehr in Richtung Süden auf einer Länge von sieben und in Richtung Norden auf einer Länge von vier Kilometern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell