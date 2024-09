Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schwankender Gang

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden (22.09.2024, 04:05 Uhr) wurde der Polizei Landau eine männliche Person gemeldet, welche sich in schwankendem Gang zu ihrem Auto begab und anschließend wegfuhr. Der 44-jährige Peugeot-Fahrer konnte in der Reduitstraße in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest wurde verweigert, daher erfolgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

