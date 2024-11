POL-MA: Mannheim: Berauschter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Mannheim (ots) - Zwischen Dienstagmorgen 09:30 und 12 Uhr wurden im Huthorstweg von einem unbekannten Täter zwei am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte der flüchtige Autofahrer einen am rechten Fahrbahnrand stehenden BMW am Außenspiegel und einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Mercedes am Kotflügel. Es entstand ein ...

mehr