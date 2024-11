Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht nach Beschädigung an zwei Autos - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zwischen Dienstagmorgen 09:30 und 12 Uhr wurden im Huthorstweg von einem unbekannten Täter zwei am Straßenrand geparkte Autos beschädigt.

Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte der flüchtige Autofahrer einen am rechten Fahrbahnrand stehenden BMW am Außenspiegel und einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Mercedes am Kotflügel.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von 11.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Nummer 0621/3301-0 entgegen.

