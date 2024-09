Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle vollstreckt - 35jähriger Pole für 60 Tage in JVA eingeliefert

Pasewalk / Pomellen (ots)

Bei der gestrigen Grenzkontrolle gegen 14:25 Uhr im RE 5358 aus Polen kommend am Bahnhof Grambow wurde ein 38jähriger Pole durch Unterstützungskräfte der MKÜ kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Notierung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Trunkenheit im Verkehr. Demnach hat die Person eine Geldstrafe von 390,00 Euro oder 26 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zusätzlich waren eine Restgeldstrafe von 10,00 Euro und Kosten von 200,00 Euro zu entrichten. Der polnische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe und Restgeldstrafe aufbringen und dann seine Reise fortsetzen.

Gegen 22:30 Uhr wurde ein 35jähriger Pole auf der BAB 11 Pomellen durch Unterstützungskräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg als Mitreisender in einem Fernreisebus kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen besonders schweren Diebstahls. Der Pole hätte die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen umgehen können, wenn er die Geldstrafe von 1200,00 EUR plus 84,50 EUR Kosten hätte aufbringen können. Das konnte er nicht und so wurde er mangels Zahlungsfähigkeit in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

