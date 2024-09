Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zahlung der Geldstrafe erspart Haftaufenthalt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrolle auf der BAB 11 Pomellen wurde heute gegen 02:20 Uhr ein 42jähriger Pole durch Unterstützungskräfte der BPOL Abteilung Ratzeburg als Mitreisender in einem Fernreisebus "FLIXBUS" kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Demnach hätte der Pole eine Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen zu verbüßen gehabt. Diese konnte er durch Zahlung der Geldstrafe von 680,00 EUR plus 89,50 EUR Kosten und eine Restgeldstrafe von 11,50 EUR in Gesamthöhe von 781 Euro umgehen und seine Reise fortsetzen.

