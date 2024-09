Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein 44-jähriger Pole wurde am Samstag gegen 11:45 Uhr auf der BAB 11 am Grenzübergang Pomellen als Mitreisender in einem FLiXBUS kontrolliert. Die Kontrolle ergab eine Fahndungsnotierung durch das Amtsgericht Tiergarten. Dieses hatte einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls erlassen. Der Pole, der zum Zeitpunkt der Verhaftung einen Atemalkoholwert von 2,30 Promille intus hatte, gab selbst an unter Klaustrophobie zu leiden. Nach Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit in der Universitätsklinik in Greifswald wurde er in die Gefangenensammelstelle nach Berlin Tempelhofer Damm verbracht.

Heute Morgen kurz nach Mitternacht wurde ein 31-jähriger polnischer Staatsangehöriger kontrolliert. Er wies sich mit seinem polnischen Reisepass aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Demnach sind 900,00 Euro Geldstrafe zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 15 Tage zu verbüßen. Weiterhin sind 1001,86 Euro Verfahrenskosten zu entrichten. Der Pole wurde verhaftet und konnte nach Zahlung der Geldstrafe und der Kosten vor Ort um 01:45 Uhr seine Reise fortsetzen.

