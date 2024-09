Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Verstöße gegen Cannabiskonsumgesetz, Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz geahndet

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am 12.09.2024 gegen 22:30 Uhr wurde in der Kontrollstelle am ehemaligen Grenzübergang in Pomellen ein polnischer PKW mit einem 30jährigen Polen als Kraftfahrer und zwei deutschen Begleitern (29 / 40 Jahre) angehalten. Die drei Insassen gaben an, sich auf dem Rückweg von einem Festival zu befinden. Im Rahmen einer kurzen Befragung gab der 40jährige Deutsche an, dass er in seiner Bauchtasche eine kleine Dose mit Ecstasy mitführt Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde eine Sporttasche auf dem Rücksitz gesichtet, in der sich ein Gefäß mit 10,78 g u.a. der bekannten gefährlichen "Blue Punisher" festgestellt werden. Bei der nun folgenden Durchsuchung wurden diverse Betäubungsmittel wie Amphetamine, mehrere Ecstasy-Tabletten (Cannabis, diverse Tüten mit Pilzen, unterschiedlichen Substanzen und Pillen, verschreibungspflichtige Arzneien etc.) festgestellt.

Während der polizeilichen Maßnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter MP Rapid Urintest bestätigte die Vermutung. Durch die hinzugerufene zuständige Landespolizei wurde die Überführung des Polen zur Blutentnahme ins KKH Pasewalk realisiert. Zur weiteren Bearbeitung der Verstöße gegen das Cannabiskonsumgesetz, Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz wurde der Sachverhalt an den Zoll übergeben. Den Personen wurde nach Abschluss der Maßnahme die Weiterreise gestattet, allerdings nicht mit dem mitgeführten PKW.

