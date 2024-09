Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 21 geschleuste und unerlaubt eingereiste Personen in Pomellen, Grambow und in den Kaiserbädern (Insel Usedom) in Gewahrsam genommen

Pasewalk / Pomellen / Grambow / Insel Usedom (ots)

In den letzten 24 Stunden konnten Bundespolizisten 21 Personen nach unerlaubter Einreise in Gewahrsam nehmen. Die erste Gruppe geschleuster Somalier wurde gegen 08:20 Uhr zwischen Schwennenz und Grambow aufgegriffen zu den sechs Somaliern gesellten sich zwei Stunden später weitere fünf Landsleute, die nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Nadrensee in Gewahrsam genommen wurden. Die vier Jugendlichen wurden bereits an Jugendamt VG übergeben, die anderen sieben Somalier an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz. Gegen 17:45 Uhr wurden dann weitere vier Somalier in der Ortslage Pomellen gestellt. Die 15 Somalier, von denen insgesamt sieben Jugendliche sind und die alle ohne aufenthaltslegitimierende Papiere reisten, gaben an, über die Belarusroute nach Deutschland gekommen zu sein.

Weitere sechs unerlaubt Eingereiste wurden im Seebad Ahlbeck in Gewahrsam genommen. Zwei Iraner verspürten vermutlichen den Wunsch nach einer Dusche. Sie klingelten nach Mitternacht beim Nachtportier des Ahlbecker Hofes, der ihnen ein gewünschtes Zimmer versagte. Die daraufhin durch den Nachtportier informierte Landespolizei informierte die Streife der Gemeinsamen Diensteinheit, die die beiden Iraner im Seebad Ahlbeck festsetzte. Nach ersten eigenen Angaben gehörten sie zu der Gruppe der 17 Somalier, die bereits am Sonntag in Ahlbeck und Wolgast in Gewahrsam genommen wurden.

Zuvor konnten Bundespolizisten vier Syrer nach einem Hinweis des Fahrdienstleiters der Usedomer Bäderbahn in Bansin aufnehmen. Die polizeiliche Bearbeitung der vier Somalier, von denen drei Jugendliche sind, der zwei Iraner und der vier Syrer dauert zur Zeit noch an.

