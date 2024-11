POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine hochbetagte Frau in Ketsch wurde am Donnerstagvormittag Opfer von zwei angeblichen Wasserwerkern. Gegen 11 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Seniorin in der Goethestraße und verschafften sich unter dem Vorwand, einen Rohrbruch beheben zu müssen, ...

mehr