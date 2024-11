Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin fällt auf angebliche Wasserwerker herein - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine hochbetagte Frau in Ketsch wurde am Donnerstagvormittag Opfer von zwei angeblichen Wasserwerkern.

Gegen 11 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Seniorin in der Goethestraße und verschafften sich unter dem Vorwand, einen Rohrbruch beheben zu müssen, Zutritt zu der Wohnung der Frau. Nachdem die Dame ins Bad gebeten und dort durch einen der Männer abgelenkt wurde, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung und ließ Bargeld und Schmuck der Seniorin mitgehen. Anschließend verständigte dieser telefonisch seinen im Bad "arbeitenden" Komplizen, der daraufhin eilig die Wohnung verließ.

Was genau die Täter mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar. Zumindest erbeuteten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Zudem verursachten sie durch Ihre "Arbeit" im Bad zusätzlich einen Wasserschaden.

Eine Beschreibung der beiden Männer konnte die Geschädigte nicht abgeben, es soll sich um einen größeren und einen kleineren Mann gehandelt haben, die beide akzentfreies Deutsch sprachen.

Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sind und sachdienliche Hinweise zu diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminalkommissariat Mannheim zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindringlich auf nachfolgendes hin:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer. - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. - Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung? - Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür geschlossen. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

