Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtiger nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen - möglicher Zusammenhang mit Tatserie

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Hockenheim ein Fußgänger in der Schubertstraße auf. Der Mann trug ein verschlossenes Fahrrad und stellte dieses plötzlich beim Erblicken des Streifenwagens in einem Gebüsch ab. Bevor der Mann davonlaufen konnte, unterzogen die Polizeibeamten den Verdächtigen einer Kontrolle. Während der Kontrolle konnte der 33-Jährige keine glaubhaften Angaben zur Herkunft des Rades machen und verstrickte sich zunehmend in Widersprüche. Außerdem führte der Mann ein Sturmfeuerzug sowie andere auffällige Gegenstände zur Brandbeschleunigung mit sich. In der näheren Umgebung, gegenüber der katholischen Kirche, bemerkten die Beamten schließlich gegen 01:30 Uhr ein Fahrrad, bei welchem zuvor versucht wurde das Schloss durch Brandlegung zu beschädigen. Das Polizeirevier Hockenheim hat nun die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Des Weiteren prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler, ob der Mann für mehrere weitere Taten in den letzten Monaten im Hockenheimer Bereich in Frage kommt, bei denen Fahrradschlösser durch Feuer oder ähnliche Art beschädigt wurden. Zeugen oder Geschädigte können sich unter der Rufnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim melden.

