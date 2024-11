Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tasche aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr um kurz nach 11 Uhr eine 61-Jährige mit einem E-Bike von der Brückenstraße in den Philipp-Wolfrum-Weg. Ihre Wertsachen befanden sich in einer Tasche, welche sie in den Fahrradkorb legte. Verkehrsbedingt musste sie mehrfach kurz anhalten. Dies nutzte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt eine bislang unbekannte Täterschaft, um die Tasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Neben ihrem Geldbeutel und einem Mobiltelefon kam so auch Sportkleidung abhanden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Diebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

