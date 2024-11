Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 62-Jährige mit ihrem VW auf der Mannheimer Straße in Richtung Karlsruher Straße. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße missachtete sie um kurz nach 12:30 Uhr die Vorfahrt eines von links kommenden 73-jährigen Radfahrers. Der Senior bemerkte zwar das herannahende Auto und versuchte noch zu bremsen, aber die nachfolgende Kollision konnte er nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde er über die Motorhaube des VW zu Boden geschleudert. Glücklicherweise erlitt er dadurch nur leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 4.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

