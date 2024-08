Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einem Wohnanhänger in Rövershagen und "verwohnen" ihn

Güstrow/ Rövershagen (ots)

Am Sonntag erging über die Onlinewache der Polizei die Mitteilung über einen Einbruch in einen Wohnanhänger, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz in der Elsterstraat in Rövershagen abgestellt war. Demnach stellte der 58-jährige, deutsche Besitzer am Sonntagmorgen fest, dass der besagte Wohnanhänger aufgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf diese Weise Zutritt zu diesem und nutzten den Wohnanhänger zum Schlafen und versorgen. Dabei wurden auch die Sanitäranlagen genutzt. Weiterhin entwendeten die Täter Kleidungsstücke und hinterließen den Wohnanhänger im verdreckten Zustand. Zum entstandenen Sachschaden liegen gegenwärtig keine Angaben vor. Letztmalig wurde der Wohnanhänger am 09.08.2024 im ordnungsgemäßen Zustand vorgefunden.

Die Kriminalpolizei Sanitz führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

