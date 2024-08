Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe stehlen Motorroller im Güstrower Stadtgebiet - die Polizei sucht Zeugen -Ergänzungsmeldung

Güstrow (ots)

Ergänzend zur gestrigen Pressemitteilung zu den Diebstählen mehrerer Kleinkrafträder im Güstrower Stadtgebiet wurden noch drei weitere Fälle innerhalb des Polizeihauptreviers Güstrow nachgemeldet. So kam es nach ersten Erkenntnissen in der Nacht von Sonntag (22:00 Uhr) zu Montag (08:45 Uhr) zu einem Diebstahlsversuch am Sportplatz, bei dem die bislang unbekannten Täter versuchten die Diebstahlssicherung eines vor einem Wohnhaus abgestellten Motorrollers zu entfernen. Dieses misslang jedoch.

Ein weiteres Krad, welches ebenso in der Straße am Sportplatz, auf einem Stellplatz eines öffentlichen Parkplatzes abgestellt war, wurde jedoch entwendet. Dies geschah in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr bis Montagmorgen 06:00 Uhr. Der Wert des entwendeten Krades wird auf etwa 7.500EUR geschätzt.

Weiterhin stellte ein Hinweisgeber am gestrigen Morgen auf einem Gelände Am Wall erneut ein vermeintlich entwendetes Kleinkraft fest. Dieses wurde offensichtlich wieder von demselben Lieferdienst aus dem Grünen Winkel entwendet, wie bereits in der Woche zuvor.

Die Kriminalpolizei Güstrow führt die weiteren Ermittlungen zu den besonders schweren Fällen des Diebstahls.

