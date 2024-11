Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger - eine Person verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend stießen im Stadtteil Pfaffengrund ein Radfahrer und ein Fußgänger zusammen. Dabei verletzte sich der Radfahrer.

Ein 45-jähriger Mann war kurz vor 23 Uhr zu Fuß in der Straße "Im Entenlach" vom Sportplatz in Richtung Blütenweg unterwegs. Dabei lief er auf der Straßenmitte. Als er einen Lichtschein von hinten bemerkte und einen Radfahrer herannahen sah, begab er sich auf die rechte Straßenseite, um dem 27-jährigen Radfahrer die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Der 27-Jährige hatte jedoch gleiches im Sinn und fuhr ebenfalls nach rechts. Dabei stieß er schließlich mit dem Fußgänger zusammen und stürzte vom Rad. Dadurch zog er sich Verletzungen im Brust- und Rippenbereich zu. Er wurde zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger blieb unverletzt.

