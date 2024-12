Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeihubschrauber im Einsatz - Mikrowelle löst Brandalarm aus - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Am Donnerstag um 18:30 Uhr wollte eine 26-jährige Lenkerin eines BMW von einem Parkplatz auf die Fackelbrückenstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden Fiat 500, der von einer 25-jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lenker eines Ford Transit die Heubacher Straße und prallte aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Durch den Anstoß wurde der Anhänger auf einen weiteren, davorstehenden Anhänger sowie ein danebenstehenden Audi aufgeschoben. Der vordere Anhänger wurde durch die Wucht des Aufpralls quer über die Straße geschoben und prallte dort in einen Gartenzaun. Der Audi wiederum prallte letztendlich noch gegen einen Blumenkübel. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der 34-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lorch: Polizeihubschrauber im Einsatz

Am Donnerstagabend um kurz vor 19 Uhr konnte von zwei Zeugen beobachtet werden, wie ein zunächst unbekannter Mann anscheinend versuchte in einen Getränkemarkt in der Gaisgasse einzubrechen. Nachdem der vermeintliche Einbrecher bemerkte, dass er beobachtet wurde, ergriff er die Flucht. Letztendlich konnte der 47-jährige Mann durch einen Polizeihubschrauber in einem Gartengrundstück in der Remsstraße ausfindig gemacht und gegen 19:30 Uhr vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Mutlangen: Mikrowelle löst Brandalarm aus

Aufgrund einer Mikrowelle wurde am Donnerstag um 18 Uhr ein Brandalarm im Krankenhaus in Mutlangen in der Wetzgauer Straße ausgelöst. Die eintreffende Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 56 Wehrleuten vor Ort kamen, konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

