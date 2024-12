POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfall, Unfallflucht, Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto die Sulzbacher Straße und wollte in die Straße Im Wiesengrund abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen 49-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte. Es kam zum Unfall, bei dem der Fußgänger schwer verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Weissach im Tal: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Mittwoch, 27.11. und Mittwoch 04.12. versuchten unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Jägerhalde einzubrechen. Dazu versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht den gewünschten Erfolg brachte, versuchten sie einen, an der Außenwand angebrachten, Schlüsseltresor gewaltsam zu öffnen. Als auch dies nicht gelang, flüchteten die unbekannten Täter. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260.

Fellbach: Fernsehbild löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstagabend wurden gegen 21:35 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Brandalarm in die Stuttgarter Straße gerufen. Dort wurde Flammenschein aus einer Wohnung im obersten Stock gesehen. Über die Drehleiter der Feuerwehr konnte Einblick in die Wohnung genommen werden. Der Feuerschein stammte von einem Fernseher, der als Bildschirminhalt, Flammen zeigte. Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit.

Rommelshausen: Räume durchwühlt

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam über eine Außentür in eine Wohnung im Wildkirschenweg. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Als die Täter den Wohnungsinhaber bemerkten, flüchteten sie ohne Beute. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Rommelshausen: Schmuck gestohlen

Mindestens zwei unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr in ein Haus im Rosenäcker ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang über die Terassentür verschafft hatten, durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 gebeten.

Berglen: Unfallflucht

Im Verlauf des Donnerstagvormittags beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford, der in der Mozartstraße geparkt war. Dabei wurde der linke Seitenspiegel abgerissen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940.

