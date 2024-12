POL-AA: Pressemitteilung (Nachtrag) für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.12.2024

Aalen (ots) - Winterbach: Rollerfahrer stürzte auf nasser Fahrbahn Am Samstag gegen 14:00 Uhr stürzte ein 73-jähriger Rollerfahrer auf der Engelberger Straße alleinbeteiligt wegen der Nässe und rutschte in den Grünstreifen. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Schorndorf: Unfall zwischen Lkw und Pkw, Zeugen gesucht Am Samstag gegen 14:50 Uhr kam es im Bereich der ...

mehr