Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 08.12.2024

Aalen (ots)

Winterbach: Rollerfahrer stürzte auf nasser Fahrbahn

Am Samstag gegen 14:00 Uhr stürzte ein 73-jähriger Rollerfahrer auf der Engelberger Straße alleinbeteiligt wegen der Nässe und rutschte in den Grünstreifen. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

Schorndorf: Unfall zwischen Lkw und Pkw, Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 14:50 Uhr kam es im Bereich der Gärtnerei in der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer kam wegen eines Ausweichmanövers - Fußgänger am Fahrbahnrand - auf der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Ford einer 54-jährigen Frau. Verletzt wurde niemand. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 800 Euro, am Pkw von ca. 4.500 Euro. Bei den Fußgängern handelte es sich um einen 50-60-jährigen Mann sowie zwei Kinder (Mädchen und Junge). Der Mann und andere Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Nummer 07181-2040 zu melden.

Korb: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Am Samstagnachmittag zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Gaiernweg ein. An der Terrassentür und an einem Terrassenfenster konnten Spuren festgestellt werden. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand nichts. Der Schaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

