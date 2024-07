Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Polizeieinsatz im Stadtteil Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.07.2024), gegen 16:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einer Pistole aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kropsburgstraße schoss. Vor dem Haus konnte die Patronenhülse einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Das Haus wurde durch starke Polizeikräfte umstellt. Nachdem die Wohnung, aus der die Schüsse kamen, lokalisiert wurde, betraten Polizeikräfte diese und nahmen den 29-jährigen Verantwortlichen unverletzt in Gewahrsam. Im Anschluss wurde der Verantwortliche an den kommunalen Vollzugsdienst übergeben, welcher ihn in eine psychiatrische Klinik verbrachte. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

