Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Fußgönheim (ots)

Am Dienstagabend (09.07.2024), gegen 22:44 Uhr, wurden Kabelrollen im Bereich Am Goldberg in Füßgönheim in Brand gesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen auszugehen sein.

Wer kann Hinweise zu den Sachverhalten geben oder hat im Bereich des Brandortes verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

