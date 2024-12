Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, versuchter Einbruch und Flucht vor Verkehrskontrolle

Aalen (ots)

Ilshofen: Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Skoda-Fahrer die K2664 in Richtung Dünsbach und wollte die Kreuzung mit der K2524 überqueren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige VW-Fahrerin, welche auf der K2524 in Richtung Leofels unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die 58-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 98 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Ein Dieb versuchte am frühen Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr sich Zutritt zu einem Friseursalon im Pamiersring zu verschaffen. Hierzu versuchte er erfolglos eine Eingangstüre gewaltsam zu öffnen. Anschließend entfernte sich der Einbrecher von der Örtlichkeit. Der Einbrecher soll zwischen 20-25 Jahren alt sein, er trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher.

Schwäbisch Hall: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr sollte ein Verkehrsteilnehmer in einem VW im Bereich der Einkornstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des VW reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geriet er in den Grünstreifen und fuhr anschließend weiter. An der Kreuzung zwischen der Raiffeisenstraße und der K2600 hielt er kurz an der roten Ampel an. Als die Polizeibeamten versuchten ans Fahrzeug heranzutreten, beschleunigte der Fahrer des VW erneut, fuhr auf eine vor ihm stehende 36-jährige Skoda-Fahrerin auf und fuhr anschließend trotz Rotlicht über die Kreuzung und flüchtete. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Skoda in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallflüchtigen.

