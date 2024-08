POL-EU: Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn

Zülpich (ots) - Am gestrigen Montag befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Düren gegen 23 Uhr die Bundesstraße 477 aus Zülpich kommend in Fahrtrichtung Düren. Der Kradfahrer befuhr den Fahrstreifen zunächst mittig und lenkte dann an den rechten Fahrbahnrand. Hier kollidierte er mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Der Mann stürzte mit dem Krad auf die Fahrbahn. Bei der Kollision verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde mit einem ...

mehr