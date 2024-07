Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wahlplakat beschmiert - Zeugenaufruf

Neuhaus Rennweg (ots)

Am Freitag, den 26.07.2024 wurde durch den Kontaktbereichsdienst der Stadt Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) in der Robert-Koch-Straße in Neuhaus ein beschädigtes bzw. beschmiertes Wahlplakat festgestellt.

Durch unbekannte Täter wurde das Antlitz eines ortsansässigen Politkers mit einem sogenannten "Hitler-Bart" und einem nach rechts oben ausgestreckten Arm beschmutzt. Zudem wurden auf das Plakat die nicht rechtskonformen Kürzel "HH" und "88" gezeichnet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden durch die PI Sonneberg aufgenommen.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg oder der Kriminalpolizei Saalfeld unter Angabe des Aktenzeichens zu melden.

Aktenzeichen 0191933/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell