Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brückenwurf auf die A 45 bei Dortmund-Rahm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1071

Am Samstagmorgen (23. November) haben Unbekannte von einer Brücke in der Rahmer Straße mutmaßlich zahlreiche kleine Steine kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Hafen auf die A 45 geworfen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Frau aus Dortmund gegen 7:45 Uhr mit ihrem grauen BMW die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt. In Höhe der Brücke Rahmer Straße trafen zerkleinerte Steine in einer großen Anzahl, ähnlich wie Splitt, die Motorhaube und Windschutzscheibe ihres Autos.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Nun bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und/oder zu verdächtigen Personen auf der Brücke machen können, sich bei der Autobahnpolizeiwache Bochum unter der Rufnummer 0231/132-4821 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell