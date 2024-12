Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Drogendeal in Untersuchungshaft: Polizei nimmt Kokaindealer in Eving fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1068

Am Dienstag (03.12.) beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Drogenverkauf im Dortmunder Stadtteil Eving. Bei der späteren Wohnungsdurchsuchung fanden sie eine größere Menge Kokain. Der Dealer wurde festgenommen.

Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren in den vergangenen Tagen vermehrt Einsatzkräfte im Bereich Eving unterwegs - darunter auch zivile Beamte. Gegen 15 Uhr fiel ihnen ein Mann auf, der aus einem Haus trat, sich nervös umschaute und mehrfach auf sein Handy blickte.

Kurz darauf fuhr ein Opel mit Leverkusener Kennzeichen vor. Der Mann trat an das Beifahrerfenster, die Beamten konnten beobachten, wie Drogen und Geldscheine den Besitzer wechselten. Auf der Walther-Kohlmann-Straße wurde das Auto durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei dem 34-jährigen Beifahrer (aus Gevelsberg) fanden die Beamten Kokain in nicht geringer Menge. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Dealer kehrte unterdessen in seine Wohnung zurück. Mithilfe eines beim Amtsgericht Dortmund erwirkten Durchsuchungsbeschluss wurde diese am Mittwoch (04.12.) durchsucht. Hier wurden die Beamten fündig: Sie fanden eine dreistellige Anzahl an fertig abgepackten Konsumeinheiten Kokain, dazu Bargeld in dreistelliger Höhe und zwei Mobiltelefone. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Die Beamten nahmen den 41-jährigen Dortmunder fest. Der zuständige Richter am Amtsgericht Dortmund erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Handel und illegalem Besitz von Kokain in nicht geringer Menge.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell