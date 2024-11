Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Getränkemarkt in Herkenrath

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (18.11.) informierten Mitarbeiter eines Getränkemarktes an der Straße "Straßen" die Polizei, nachdem sie gegen 06:20 Uhr einen Einbruch in das Geschäft festgestellt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Marktes, indem sie eine Außentür aufbrachen. Es wurden Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobereichs sowie ein Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe gestohlen. Das Geschäft wurde zuvor am Sonntag (17.11.) gegen 13:30 Uhr von einem Berechtigten in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

