Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb schlägt Discounter-Mitarbeiter ins Gesicht und flüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (19.11.) wurde die Polizei zu einem Discounter am Zehntweg in Schildgen gerufen, nachdem dort ein Ladendieb einen Mitarbeiter geschlagen hatte und mit seiner Beute geflüchtet war.

Gegen 20:30 Uhr hatte der Täter in dem Geschäft mehrere Flaschen einer Spirituose, ein Deodorant und weitere unbekannte Artikel aus dem Regal genommen und in seinem Rucksack verstaut. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte, hielt ihn ein Mitarbeiter fest. Der Ladendieb schlug dem 23-Jährigen daraufhin ins Gesicht und beleidigte ihn. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 35 Jahre alt, circa 175 bis 195 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, kurz rasierte Haare, sprach akzentfreies Deutsch, war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einem blauen Shirt, einer grünen Hose, weiß / schwarzen Schuhen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell