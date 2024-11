Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter brechen in Einfamilienhaus in Frankenforst ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (18.11.) brachen bislang unbekannte Täter um 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Parkstraße in Frankenforst ein. Durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters verschaffte man sich Zugang zum Erdgeschoss des Hauses und löste dabei die Alarmanlage aus. Dennoch wurden mehrere Räume im Inneren nach Wertgegenständen durchsucht.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei fand im Außenbereich des Grundstücks einen weißen Stoffbeutel, den der Einbrecher möglicherweise nach der Tat verloren hatte. Nach Rücksprache mit der Bewohnerin des Hauses gibt es zunächst keine Hinweise auf mögliche Tatbeute. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden an Fenster und Türen wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Einbruchs auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die am Montagabend verdächtige Feststellungen im Bereich der Parkstraße machen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell