POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Die Polizei warnt vor der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag (15.11.) wurde die Polizei gegen 02:10 Uhr zu einem Kiosk in der Schloßstraße gerufen. Ein unbekannter Täter schlug die Schaufensterscheibe ein und entwendete diverse Tabakwaren aus einem Regal. Anwohner wurden in der Nacht gegen 01:50 Uhr durch das laute klirren der Fensterscheibe aus dem Schlaf gerissen und konnten ...

mehr