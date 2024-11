POL-RBK: Rösrath - 51-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit E-Bike unterwegs

Bergisch Gladbach/Odenthal (ots) - Gestern (12.11.) wurde die Polizei Rhein-Berg zu insgesamt drei Einbrüchen in den Bergisch Gladbacher Stadtteilen Heidkamp und Schildgen sowie in Odenthal-Voiswinkel gerufen. Im Lerbacher Weg (Heidkamp) wurde gegen 08:20 Uhr ein aufgebrochenes Fenster an einem Nebengebäude einer Kirche festgestellt. Im Inneren des Gebäudes wurden ...

mehr