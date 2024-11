Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Fußgängerin wird von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Kürten (ots)

Gestern Morgen (12.11.), gegen 09:45 Uhr, ist es auf der Wipperfürther Straße im Ortsteil Dürscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 59-jährige Kürtenerin hat mit ihrem Pkw der Marke Mazda den Parkplatz einer Apotheke an der Ausfahrt verlassen und beabsichtigte, in die Wipperfürther Straße einzufahren.

Dabei übersah sie nach bisherigem Kenntnisstand eine 86-jährige Fußgängerin aus Kürten, die mit einem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

Umgehend wurden der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert. Anwesende Personen leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Anschließend wurde die Verletzte mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle auf der Wipperfürther Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Durch die behandelnden Ärzte wurde das zuständige Verkehrskommissariat am heutigen Tag (13.11.) darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Fußgängerin an ihren schweren Verletzungen verstorben ist. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell