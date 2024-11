Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebstahl eines Radladers

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Gestern Morgen (14.11.), um 08:00 Uhr, haben Mitarbeiter einer Firma den Diebstahl eines Radladers festgestellt.

Am Vortag gegen 17:00 Uhr wurde der Radlader verschlossen in einem eingezäunten Bereich in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens abgestellt, wo aktuell Baumfällarbeiten stattfinden. Das Regenrückhaltebecken befindet sich in der Nähe der Straße An der Grünen Furth im Stadtteil Kleineichen.

Es handelt sich um einen Radlader des Herstellers Kramer mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Fahndung veranlasst.

Wer Hinweise zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell