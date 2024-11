Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen nach Einbruch in Schmuckgeschäft gesucht

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (17.11.), gegen 14:35 Uhr, hat ein Spaziergänger einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Straße Am Hammer in Hoffnungsthal festgestellt und die Polizei alarmiert. Augenscheinlich wurde ein Fenster aufgebrochen, so dass die Täter in das Geschäft gelangten.

Bei Begehung des Tatortes wurde festgestellt, dass der Verkaufsraum offenbar nach Wertgegenständen durchwühlt wurde. Die hinzugezogene Ladeninhaberin konnte angeben, dass sie zuletzt am Vortag um 13:00 Uhr im Laden gewesen wäre. Nach einer ersten Übersicht wurden im Tatzeitraum unter anderem Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zum Tatort wurden Beamte der Kriminalwache entsandt, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell