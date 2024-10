Polizei Düren

POL-DN: Geschwindigkeitsmessungen auf der B56

Düren (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Düren überwachte am Sonntag (13.10.2024) die gefahrene Geschwindigkeit auf der B 56 in Höhe des Industriegebietes "Im Großen Tal". Die Bilanz: 285 Verstöße in sechs Stunden bei erlaubten 70 km/h.

Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde der Verkehr in Richtung Jülich gemessen. Der traurige "Spitzenreiter" war ein 42-Jähriger, der in einem PS-starken Leihwagen mit 172 km/h gemessen wurde. Sein Verstoß kostet ihn 1500 Euro und drei Monate Fahrverbot. Nicht viel besser machten es noch drei weitere Fahrzeugführer, die jeweils mit über 120 Km/h fuhren. Ihnen wird ein Bußgeldbescheid in Höhe von 640 Euro zugestellt, der auch ein einmonatiges Fahrverbot nach sich ziehen wird. 30 weitere Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeldbescheid, der auch einem Punkt in Flensburg zur Folge hat. Alle anderen gemessenen Fahrer kommen mit einem Verwarnungsgeld ohne Punkte davon.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell