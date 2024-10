POL-DN: Heckenbrand in Niederzier

Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag (10.10.2024) wurden Einsatzkräfte der Polizei Düren zu einem Brand am Peter-Beier-Platz gerufen. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um einen dortigen Kindergarten. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte um 16:45 Uhr den Brand bei der Vorbeifahrt und verständigte umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in ...

