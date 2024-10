POL-DN: Brand am Peter-Beier-Platz - Kindergartengebäude beschädigt

Düren (ots) - Bislang Unbekannte drangen am Donnerstag (10.10.2024) in ein Einfamilienhaus im Dürener Stadtteil Gürzenich ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der oder die Täter drangen in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 18:15 Uhr in das Haus in der Schwarzenbroichstraße ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke im Erdgeschoss. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde unter anderem Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben ...

mehr