Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrecher nach Verfolgung festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht zu Freitag (11.10.2024) versuchte sich der Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Grund wurde später klar. In dem Klein Lkw befand sich Diebesgut aus einem Einbruch.

Beamten der Polizeiwache Düren beabsichtigen gegen 03:35 Uhr den Transporter samt seiner Insassen auf der Bundesstraße 56 im Bereich des Industriegebietes "Im großen Tal" zu kontrollieren. Als der 50-jährige Fahrer die bevorstehende Kontrolle bemerkte, versuchte er über die Autobahn A4 zunächst in Richtung Köln zu fliehen. An der Auffahrt Merzenich fuhr er von der Autobahn in die Ortslage Merzenich. Das Fahrzeug stoppte plötzlich auf der Rosenstraße und der 50-Jährige Fahrer, sowie sein 17-Jähriger Beifahrer flüchteten zunächst. Sie konnten im Rahmen der Fahndung unter anderem durch den Einsatz eines Diensthundes beide festgenommen werden. Auf der Ladefläche des Kleintransporters fanden die Beamten mehrere Kisten mit Laptops, welche einem Einbruch in eine Firma in der Willi-Bleicher-Straße zugeordnet werden konnten.

Der 50-jährige Fahrer, sowie der 17-jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Düren zugeführt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell