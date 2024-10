Polizei Düren

POL-DN: Unfallbeteiligter gesucht

Linnich (ots)

Am Mittwochmorgen (09.10.2024) gegen 06:30 Uhr, kam es in Linnich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Erkelenzer Straße / Jülicher Straße, nachdem der E-Scooter-Fahrer die Rurbrücke überquert hatte und die Erkelenzer Straße in Fahrtrichtung Jülicher Straße überqueren wollte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Bahnschranken an der Jülicher Straße herabgelassen und die Ampeln zeigten "Rotlicht" an. Auf der Erkelenzer Straße wartete zur gleichen Zeit ein weißer Pkw der Marke Tesla an der rotanzeigenden Ampel. Der E-Scooter-Fahrer fuhr über den Rad-/Fußweg und befand sich auf der Mitte der Fahrbahn, als der Fahrer des Teslas anfuhr und mit dem E-Scooter-Fahrer kollidierte.

Durch den Aufprall stürzte der 20-Jährige aus Linnich auf die rechte Seite, während sein E-Scooter über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Fahrer des Teslas stieg aus, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des E-Scooter-Fahrers, welcher angab, dass es ihm gut gehe und er zur Arbeit müsse. Anschließend setzte der Tesla-Fahrer seine Fahrt in Richtung Jülicher Straße fort.

Der 20-Jährige klagte im Nachgang über Schmerzen und suchte ein Krankenhaus auf, wo seine Verletzung bestätigt wurde.

Der gesuchte Fahrer des weißen Teslas wird wie folgt beschrieben:

- Geschlecht: männlich - Alter: ca. 18 bis 25 Jahre - Statur: schlank - Größe: ca. 178 cm bis 182 cm - Bekleidung: weißes T-Shirt, weiße Schuhe, dunkle Hose

Die Polizei Düren bittet den Fahrer des Teslas, sich zu melden. Die Sachbearbeiterin ist unter der Rufnummer 02421 949-5231 zu erreichen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle Ihren Anruf unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell