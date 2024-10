Polizei Düren

POL-DN: Wildunfall mit Folgen

Soller/Vettweiß (ots)

Am 11.10.2024, um 18:50 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrzeugfürer aus Kreuzau mit seinem PKW die K 28 aus Richtung Soller kommend in Frtg. Drove als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Ein sofort eingeleiteter Brems- und Ausweichvorgang konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Durch die Kollision wurden neben dem Fahrzeugführer zwei weitere im Fahrzeug befindliche Insassen leicht verletzt, welche nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen wurden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 28 in beide Richtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell