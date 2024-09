Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am 06.09.2024 zwischen 08:30 und 08:40 Uhr parkte laut Spurenlage ein Pkw auf dem Schotterparkplatz neben dem Kaufland in der Frankenhäuser Straße neben einem VW Touran ein und beschädigte das abgestellte Fahrzeug. Als die Geschädigte wieder zurückkam, stellte sie einen hohen Schaden im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite an ihrem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell