Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle am Wochenende

Kyffhäuserkreis (ots)

Auf der K 529 zwischen Wolferschwenda und Freienbessingen stieß 06.09.2024 gegen 06:30 Uhr ein Pkw mit einem Fuchs zusammen, der anschließend flüchtete. Auf der K 517 zwischen Oberheldrungen und Heldrungen stießen am 06.09.2024 gegen 20:40 Uhr ein Pkw und ein Reh zusammen. Am 07.09.2024 gegen 01:50 Uhr trafen ein Pkw und ein Fuchs zusammen. In allen Fällen entstanden Schäden an den jeweiligen Fahrzeugen. Auf der L1041 zwischen Wenigenehrich und Großenehrich trafen am 07.09.2024 gegen 09:00 ein Pkw und ein Reh aufeinander. Am Fahrzeug wurden lediglich Äsungsreste festgestellt. Der letzte Wildunfall ereignete sich am 07.09.2024 gegen 20:15 Uhr auf der B 249 zwischen Rockensußra und Schlotheim. Ein Pkw und ein Fuchs stießen zusammen. Der Fuchs überlebte den Unfall nicht.

