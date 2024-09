LPI-NDH: Radfahrer übersehen

Körner (ots) - In der August-Bebel-Straße in Körner kam es am Samstag, 07.09.2024 gegen 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Renault beabsichtigte den Parkplatz der Gaststätte Nottertal zu verlassen. Der Pkw stand in der Ausfahrt des Parkplatzes, als ein 13-jähriger Radfahrer von rechts kam und mit der Pedale am Pkw hängen blieb. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. ...

