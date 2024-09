Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall am Theater

Nordhausen (ots)

Am 07.09.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Pkw BMW die Töpferstraße in Nordhausen in Richtung Kornmarkt. Etwa auf Höhe des Theaters musste er aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeuges abbremsen. Dies bemerkte der 16-jährige Fahrer eines hinter dem BMW befindlichen Leichtkraftrades Suzuki zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Es kam zum Verkehrsunfall mit Sachschaden von etwa 1.500,- Euro. Die 13-jährige Sozia auf dem Leichtkraftrad kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen eröffneten ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Leichtkraftrades wegen des Anfangsverdachtes auf Fahrlässige Körperverletzung.

