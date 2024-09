Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen unterzogen am 08.09.2024 gegen 02:45 Uhr einen Pkw Opel der Verkehrskontrolle. Bei dem 49-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahr genommen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde am Kontrollort Nordhausen / Harzstraße unterbunden und der Betroffene in der Folge dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Hier wurde dem Mann eine Blutprobe nach den Regeln der ärztlichen Kunst entnommen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell