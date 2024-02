Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kommunikationshandbuch gemeinsam entwickelt - Gemeinsame Pressemitteilung von St. Lukas Leben erleben und der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Bild-Infos

Download

Papenburg (ots)

Wie kann die Polizei Menschen helfen, wenn sie aufgrund geistiger oder sprachlicher Beeinträchtigungen nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind, sich verbal auszudrücken? Helfen kann dabei ab sofort ein kleines Kommunikationsbuch mit Symbolen. Es wurde gemeinsam in Papenburg entwickelt. Mehrere Exemplare von der St. Lukas Leben erleben wurden im Rahmen einer Schulung nun an das Polizeikommissariat Papenburg übergeben. In dem mehrseitigen Heft sind viele sogenannte METACOM-Symbole zu unterschiedlichen Themen enthalten. METACOM ist ein professionell und speziell für die Kommunikation gestaltetes Symbolsystem für den deutschsprachigen Raum sowie benachbarte europäische Länder. Die Symbole sind prägnant, kontrastreich und helfen bei sprachlichen Barrieren. Durch das Zeigen auf die Symbole können Gespräche initiiert, Ereignisse kommentiert oder Fragen gestellt werden. So ist Kommunikation auch möglich, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. "Barrierefreie Kommunikation ist ein Menschenrecht und ist in der UN-Konvention verankert. Jeder von uns kann und sollte einen Teil zur barrierefreien und inklusiven Gesellschaft beitragen.", sagte Sarah Wessels während der Schulung von 15 Beamtinnen und Beamten in der Papenburger Polizeidienststelle. Sie ist in der bei St. Lukas Leben erleben als Beauftragte für Gelingende Kommunikation (GK) zuständig. Seit 2019 Von 2019 bis 2023 wurde wird Gelingende Kommunikation über ein von der Aktion Mensch gefördertes Projekt in den Sozialraum getragen. So entstand aus vorheriger Zusammenarbeit von St. Lukas Leben erleben mit dem Polizeikommissariat Papenburg die Idee zur Entwicklung des Kommunikationsbuches und des Schulungsangebotes für die Beamten. "Kommunikation ist der Schlüssel für ein gutes Miteinander. Dieses Kommunikationsbuch ist eine gute Hilfe beim Dienst unserer Beamtinnen und Beamten für alle Bürgerinnen und Bürger.", sagte die Polizeirätin Sina Butke, Leiterin des Polizeikommissariats Papenburg. Im ersten Schritt sollen die Bücher in zentralen Bereichen der Dienststelle wie der Wache und der Anzeigenaufnahme sowie im Streifendienst genutzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell